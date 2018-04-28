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У Ортиса рады бою с Уайтом и вовсю смотрят ему за спину — на реванш с Уайлдером
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У Ортиса рады бою с Уайтом и вовсю смотрят ему за спину — на реванш с Уайлдером 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В прошлом месяце супертяжеловес Луис Ортис (28-1, 24 КО) в конце 7-го раунда едва не совершил сенсацию, побив чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО), однако не смог дожать потрясённого американца и сам был забит в 10-й трёхминутке. Несмотря на досрочное поражение Ортиса, WBC постановил, что он вместе с британцем Диллианом Уайтом (23-1, 17 КО) должен разыграть путёвку на бой с тем же Уайлдером.
Менеджер кубинца Джей Хименес рад, что их команды «отыскала новый путь к мировому титулу».
«Мы уверен, что победит Луис, который затем снова сразится с Уайлдером в бою, и это будет вдвое зрелищнее, чем их прошлая встреча, — заявил он BoxingScene. — Потому что у Ортиса и Дионтэя есть незаконченное дельце… Народ это также ощущает; люди понимают, что рефери помог Уайлдеру. К реваншу Луис подойдёт в гораздо лучших кондициях».
Но пока что впереди у Ортиса — крайне непростой бой с Уайтом, который не так давно деклассировал и нокаутировал ранее небитого забивалы из Австралии Лукаса Брауна.
«Публике понравится этот бой, Луис ведь никогда не разочаровывает, — делает свою работу в СМИ менеджер кубинца. — Многие считают, что в марте он должен был победить в бою с чемпионом. Но у нас будет вторая попытка. Уже есть к ней путь».
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