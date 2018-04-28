Тренировочные будни Сергея Ковалёва: видео

Не так давно стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) следующий поединок проведёт против колумбийца Элейдера Альвареса (23-0, 11 КО). А пока бой не утверждён на конкретную дату, Сергей поддерживает форму в штатном режиме.

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