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Тренировочные будни Сергея Ковалёва: видео
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Тренировочные будни Сергея Ковалёва: видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Не так давно стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) следующий поединок проведёт против колумбийца Элейдера Альвареса (23-0, 11 КО). А пока бой не утверждён на конкретную дату, Сергей поддерживает форму в штатном режиме.
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