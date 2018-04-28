Федерация бокса России победила в номинации «проект года в сфере единоборств» 

Первый международный боксерский форум, прошедший 1-4 февраля, признан проектом года в сфере единоборств. Форум прошел в Сочи параллельно с вечером бокса, в главном поединке которого россиянин Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Лучшим спортивным национальным проектом года был признан День бокса, который страна отметила 22 июля. Награды получил двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, торжественная церемония состоялась в Сочи.
«Это заслуга всей новой команды Федерации бокса России и всех боксеров, что мы добились таких успехов. Но это только начало — впереди еще много работы, много целей и задач, которые мы перед собой поставили. И мы будем добиваться новых успехов», — приводит слова президента Федерации бокса России Умара Кремлева корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.