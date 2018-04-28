Оскар де ла Хойя: Альварес вернется на ринг в сентябре, он готов пройти проверку на детекторе лжи

— Альварес вернется на ринг в сентябре. Он пройдет все тесты по всем правилам. Сейчас Сауль готов выполнить любые требования атлетической комиссии.

Мы ждем ответа от допингового агентства о том, что мы можем начать тестирование. Сейчас Альварес готов пройти даже проверку на детекторе лжи, чтобы оправдать себя и доказать, что он — чистый боец, — цитирует де ла Хойю ESPN.

Напомним, 5 мая Сауль Альварес должен был провести повторный поединок с Геннадием Головкиным , однако бой был отменен из-за положительной допинг-пробы мексиканца.

Сам боксер утверждает, что запрещенный препарат кленбутерол попал в его организм через зараженное мясо.