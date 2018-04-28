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Оскар де ла Хойя: Альварес вернется на ринг в сентябре, он готов пройти проверку на детекторе лжи
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Оскар де ла Хойя: Альварес вернется на ринг в сентябре, он готов пройти проверку на детекторе лжи 

Советский спорт 1 час назад
— Альварес вернется на ринг в сентябре. Он пройдет все тесты по всем правилам. Сейчас Сауль готов выполнить любые требования атлетической комиссии.
Мы ждем ответа от допингового агентства о том, что мы можем начать тестирование. Сейчас Альварес готов пройти даже проверку на детекторе лжи, чтобы оправдать себя и доказать, что он — чистый боец, — цитирует де ла Хойю ESPN.
Напомним, 5 мая Сауль Альварес должен был провести повторный поединок с Геннадием Головкиным, однако бой был отменен из-за положительной допинг-пробы мексиканца.
Сам боксер утверждает, что запрещенный препарат кленбутерол попал в его организм через зараженное мясо.
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