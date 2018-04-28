Дэнни Джейкобс против а-Чарло: промоутер готов устроить такой поединок

Британский промоутер Эдди Херн продолжает искушать «временного» чемпиона WBC в среднем весе Жермалла Чарло (27-0, 21 КО) в надежде заполучить на контракт сильного боксёра, и полагает, что устроить ему бой со своим боксёром — экс-чемпионом Дэниелом Джейкобсом (33-2, 29 КО) — весьма удачная идея.

По словам функционера, он уже обсудил с Чарло в соцсети возможность такой встречи. Теперь Херн играет на самолюбии американца, утверждая, что на улице люди его пока не узнают и думают в духе «кто он такой, это Чарло, куда пошёл?»

«Мне он нравится, парень с бойцовским настроем, развлекает народ, — рассказал он BoxingScene. — Проблема таких ребят в том, что из-за отсутствия у него промоутера люди без понятия, кто это. Он может пройтись по своей улице, и никто его не узнает. Потому ему приходится раскручивать себя самому: трепаться где только возможно. Он это неплохо делает».

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Джейкобс и а-Чарло регулярно устраивают перепалки в соцсетях, как это принято у мордобойцев, которым либо некуда девать непомерное эго, либо нужно заполучить или раскрутить какой-то бой.

Чарло на той неделе забил Уго Сентено, а сегодня Дэниел боксирует против Мацея Сулецки (26-0, 10 КО).

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