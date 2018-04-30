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Джейкобс сразится с Деревянченко или Чарло, но не с Головкиным — промоутер
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Джейкобс сразится с Деревянченко или Чарло, но не с Головкиным — промоутер 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) из США 28 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) одержал победу над поляком Мацеем Сулецки (26-1, 10 КО), завоевав статус обязательного претендента по линии WBA.
Джейкобс не скрывает желания встретиться в реванше с чемпионом Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) из Казахстана, удерживающим титулы WBA Super, IBF, WBC. В марте 2017-го года американец был близок к тому, чтобы отобрать титулы у Головкина, но уступил близким судейским решением.
«Не скрываю, больше всего хочу реванш с Головкиным, — цитирует Джейкобса BoxingNews24. — Хочу доказать всем, что именно я — лучший средневес в мире».
Эдди Херн (Matchroom Boxing), промоутер Джейкобса, настроен несколько скептически по поводу реванша подопечного против действующего чемпиона. Херн не сомневается, что Головкин после победы 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) над Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО) проведёт реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) — первый бой Головкин−Альварес состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в сентябре 2017-го года и завершился вничью.
Промоутер уверен, что Головкин не будет драться с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) из Украины и лишится титула IBF. Учитывая высокую рейтинговую позицию, вакантный титул IBF могут разыграть Деревянченко и Джейкобс.
А после того, как Дэниел бросил вызов соотечественнику, «временному» чемпиону WBC Жермаллу Чарло (26-0, 21 КО), вариантов у подопечного Херна прибавилось. И сейчас им предстоит непростая задача — принять оптимальное решение.
«Джейкобс — обязательный претендент для Головкина, но понятно ведь, что казахстанец будет драться с Альваресом, — не сомневается промоутер. — Мне больше всего нравится идея боя с Чарло. Но, учитывая, что титул IBF практически вакантен, мы могли бы пойти и этим путём».
«Для Джейкобса пришло время больших, прибыльных поединков, — обещает Херн. — И бой против Чарло — один из них. Именно такие соперники нужны Дэниелу. Джейкобс был очень заряжен на нокаут в бою с Сулецки. А нокдаун в 12-м раунде… До сих пор не понимаю, как поляк сумел продолжить бой после такого удара. Очень, очень крутой парень. Сумел навязать Дэниелу непростой бой».
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