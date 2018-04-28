Амиру Хану предлагают на лето дерби с чемпионом Британии

Сегодня вечером в Бильбао (Испания) местный проспект Керман Лехаррага (24-0, 19 КО) сразится за вакантное место еврочемпиона по версии EBU в полусреднем весе (до 66,7 кг) с британцем Брэдли Скитом (27-1, 12 КО). Промоутер последнего уверен в его победе и надеется, что летом 30-летний уроженец Лондона выйдет в ринг против пока ещё популярного на островах Амира Хана (32-4, 20 КО).

«Он также хочет и готов выйти против Амира в августе, — пишет Уоррен в колонке для The Daily Star . — Хан сам говорил, что собирается снова отбоксировать летом после того, как на прошлых выходных занимался пустячным делом с безвестным Филом Ло Греко. Что ж, могу гарантировать, что за 39 секунд он Скита не уберёт. Брэдли доставит ему множество проблем, а сам бой покажет по-настоящему, осталось ли что-то от Хана, что позволит ему выступать на топ-уровне».

По словам промоутера, в команде хотят вывести Скита на мировой уровень узнаваемости, поэтому ратуют за такой бой.

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«Печально, однако я не думаю, что Хан согласится. В прошлом мы не раз ему это предлагали, но не получали положительного ответа. Похоже, Скиту придётся продолжать продираться по рейтингам, чтобы выйти на обязаловку с чемпионом, потому что он не из тех, с кем рвутся драться», — подчеркнул Уоррен.

Функционер признаёт, что Брэдли явно не нокаутёр, но называет его «потрясающим» боксёром. Единственное его поражение (по очкам) получено в 2014-м от Фрэнки Гэвина.

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