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Девон Александер и Андре Берто выяснят, кому драться со Спенсом — ESPN
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Девон Александер и Андре Берто выяснят, кому драться со Спенсом — ESPN 

Vringe.com 58 минут назад
Фото: Vringe.com
Американские экс-чемпионы мира Девон Александер (27-4-1, 14 КО) и Андре Берто (31-5, 24 КО), как утверждает источник канала ESPN, определят претендента для американского же обладателя пояса IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) Эррола Спенса (23-0, 20 КО).
Точнее, для того, кто победит 16 июня в поединке чемпиона с обязательным претендентом Карлосом Окампо.
Встреча экс-чемпионов состоится в андеркарде боя Эррола в Далласе, штат Техас, США.
17 февраля Александер отбоксировал с Виктором Ортисом вничью, хотя подавляющее большинство экспертов и рядовых зрителей посчитали, что Девона лишили заслуженной победы.
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Что касается Берто, его последний бой был ещё менее успешным: год назад он проиграл нокаутом Шону Портеру.
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