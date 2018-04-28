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Прямая онлайн трансляция: Артур Абрахам — Патрик Нильсен
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Прямая онлайн трансляция: Артур Абрахам — Патрик Нильсен 

Vringe.com 41 минуту назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Оффенбурге (Германия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Артуром Абрахамом (46-6, 30 КО) из Германии и датчанином Патриком Нильсеном (29-2, 14 КО).
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1  Начало трансляции (28 апреля) — 23:45 (Киев/Москва), 02:45 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ, ВИДЕО и ФОТО взвешивания боксёров
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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