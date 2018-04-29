Керман Лехаррага уничтожил Брэдли Скита и завоевал евротитул

Bilbao Arena, Бильбао, Испания. Всего два раунда понадобилось местному боксёру Керману Лехарраге (25-0, 20 КО) для завоевания вакантного титула EBU European в полусреднем весе (до 66,7 кг) — уничтожен британец Брэдли Скитт (27-2, 12 КО).

Потратив 1-й раунд на разведку, во 2-м испанский нокаутёр принялся периодически пробивать хрупкие оборонные редуты Скитта. В середине раунда британец зевнул оверхэнд в голову и оказался на канвасе. Продолжив бой, Скитт попал под бомбёжку Лехарраги, а завершающий атаку левый хук по корпусу отправил британца во второй нокдаун.

Сцепив зубы Скит попытался продолжить поединок, но снова пал над натиском невероятно мощного оппонента. Вовремя подоспел тренерский штаб британца, выбросивший полотенце.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лехаррага-Скитт (появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.