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Брайант Дженнингс одолел Джоуи Давейко и завладел региональным титулом
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Брайант Дженнингс одолел Джоуи Давейко и завладел региональным титулом 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Liacouras Center, Филадельфия, штат Пенсильвания, США. Брайант Дженнингс (23-2, 13 КО) победил в поединке за вакантный титул чемпиона штата Пенсильвания в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) соотечественника Джоуи Давейко (19-5-4, 11 КО).
В первом раунде бойцы отметились обоюдной грубостью — зафиксированы удары после остановки рефери, а также удары ниже пояса. Дженнингс работал с дистанции, но выглядел чересчур пассивно. В 3-м раунде зачем-то принял бой в инфайтинге, полностью потеряв инициативу и преимущество в манёвренности и особенно в антропометрии.
Начиная с 6-го раунда замедлился не шибко атлетический Давейко, его удары потеряли в резкости и мощи. Дженнингс выглядел лучше даже в ближнем бою, тревожа голову оппонента апперкотами. Но Давейко по-прежнему выбрасывал больше ударов.
Достаточно конкурентный бой прошёл отведенную 10-раундовую дистанцию и завершился победой Дженнингса: трижды по 98:92.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дженнингс-Давейко (появится в скором времени)
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