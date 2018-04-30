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Менеджер: Догбо мало чемпионского титула — он хочет объединительного боя
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Менеджер: Догбо мало чемпионского титула — он хочет объединительного боя 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
23-летний Айзек Догбо (19-0, 13 КО) из Ганы 28 апреля в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) отобрал титул WBO у местного чемпиона Джесси Магдалено (25-1, 18 КО) в ярком и интригующем противостоянии, тем самым став самым молодым чемпионом мира из Ганы.
Останавливаться на достигнутом Догбо не намерен, сообщает его менеджер Майк Алтамура. Африканец с удовольствием сразится с другими чемпионами дивизиона в объединительном поединке.
«Мы уже начали предварительные диалоги по поводу объединительных поединков, — сообщил Алтамура. — Айзек готов. Он из тех воинов, которые готовы принять любой вызов. Мы ведь не для красного словца называем Догбо «африканским львом». Он примет вызов, он готов сразиться со всеми».
Кроме Догбо обладателями чемпионских поясов второго легчайшего веса (до 55,3 кг) являются чемпион WBC Рэй Варгас (31-0, 22 КО) из Мексики, чемпион WBA Даниэль Роман (24-2-1, 9 КО) из США и чемпион IBF Рёсуке Иваса (25-2, 16 КО) из Японии.
Догбо отобрал чемпионский титул у бойца промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions). Теперь же Алтамура надеется, что компания Арума вместе с компанией Догбо (Rising Star) продолжат сотрудничество: «Буквально недавно обсудили с Арумом возможность дальнейшего сотрудничества. Он заинтересован в том, чтобы вместе с Rising Star сделать шоу в Гане. Но мы также не против снова драться в США».
Читайте также: Статистика ударов яркого побоища Айзека Догбо и Джесси Магдалено
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