На морально-волевых: Айзек Догбо отобрал титул у Джесси Магдалено

Liacouras Center, Филадельфия, штат Пенсильвания, США. Американец Джесси Магдалено (25-1, 18 КО) потерял звание чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) в бою с обладателем «временного» титула Айзеком Догбо (19-0, 13 КО) из Ганы. В дебюте боя Магдалено отправил Догбо в нокдаун и ещё парочку раз здорово потряс африканца левым прямым с дистанции — чемпион пытался работать на дальней, а претендент на ближней. Во 2-м раунде уже Догбо попал в челюсть Магдалено размашистым оверхэндом. Чемпион устоял, а попытки боксёра из Ганы завершить бой досрочно завершились 30-секундной дракой у канатов. В 3-м раунде Магдалено снова потряс африканца, но тот вовремя спрятался в клинче. В начале 5-го раунда неожиданно в тяжёлом нокдауне оказался Магдалено, зевнувший правый хук в челюсть. Догбо потратил немало сил в попытке добить чемпиона, несколько раз здорово пробив в голову и по корпусу. Следующие два раунда также записал себе в актив африканец. В 10-м раунде чемпиону снова пришлось перейти в режим выживания, а в 11-м раунде после двух нокдаунов рефери остановил поединок. У нас новый чемпион мира!

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Магдалено-Догбо (появится в скором времени)

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