Ещё
Харт, Стивенсон и Консейсау побеждают в Филадельфии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Харт, Стивенсон и Консейсау побеждают в Филадельфии 

Vringe.com 47 минут назад
Фото: Vringe.com
Liacouras Center, Филадельфия, штат Пенсильвания, США. Серебряный призёр ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) американец Шакур Стивенсон (6-0, 3 КО), выступающий в полулёгком весе (до 57,2 кг), нанёс дебютное поражение соотечественнику Роксбергу Патрику Райли (12-1, 6 КО).
Стивенсон провёл лучший поединок на профиринге, уничтожив оппонента всего за два раунда. Преимущество экс-олимпийца в технике, скорости и боксёрском IQ было очевидно с первых секунд боя.
Серия ударов Стивенсона отправила Райли в нокдаун во 2-м раунде. Потерпевший принял решение продолжить бой, но снова попал под град атак оппонента. Рефери вмешался и остановил односторонний бой.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Стивенсон-Райли (возможно, появится в скором времени)
Победитель ОИ-2016 бразильский боксёр второго полулёгкого веса (до 59 кг) Робсон Консейсау (7-0, 4 КО) одержал лёгкую победу над уроженцем Мексики Алексом Торресом Ринном (6-2, 3 КО). Односторонний поединок прошёл все 6 раундов и завершился единогласным судейским вердиктом — трижды по 60:54.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Консейсау-Ринн (возможно, появится в скором времени) Американец Джесси Харт (24-1, 20 КО) одержал победу в бою за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором среднем весе (до 76,2 кг) над соотечественником Демондом Николсоном (18-3-1, 17 КО). Поединок начался фактически без разведки. Парочка пропущенных джебов вынудила Харта реваншироваться — Джесси инициировал опасный размен, в котором выглядел лучше благодаря преимуществу в ударной мощи. Начиная с 2-го раунда Харт вынужденно заработал вторым номером, что не помешало ему в 3-м раунде дважды отправить соперника на канвас (первый нокдаун — спорный — Николсон потерял баланс). 4-я трёхминутка преимущественно прошла в возне и клинчах. Начиная с 5-го раунда первым номером принялся работать Харт. Чрезмерная размашистость и торопливость мешала экс-претенденту, его действия были слишком предсказуемые. Бойцы устроили настоящую войну в инфайтинге, обмениваясь сокрушительными ударами, и 6-й раунд ушёл в копилку Николсона. В 7-м раунде Николсон снова оказался на канвасе. Вместо того чтобы продолжить бой, он сидя на канвасе принялся доказывать рефери, что нокдауна не было. Отсчитав до десяти, рефери вынужденно остановил поединок.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Харт-Николсон (появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Джейкобс, Сулецки, Миллер, Дюопа и другие прошли взвешивание: результаты и видео Артур Абрахам и Патрик Нильсен прошли взвешивание: результаты и фото Брайант Дженнингс одолел Джоуи Давейко и завладел региональным титулом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS26
«В целях безопасности»: ФБР допросило Емельяненко8
У чемпионки Игр-2012 украли золотую медаль
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение