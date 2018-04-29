Харт, Стивенсон и Консейсау побеждают в Филадельфии

Liacouras Center, Филадельфия, штат Пенсильвания, США. Серебряный призёр ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) американец Шакур Стивенсон (6-0, 3 КО), выступающий в полулёгком весе (до 57,2 кг), нанёс дебютное поражение соотечественнику Роксбергу Патрику Райли (12-1, 6 КО).

Стивенсон провёл лучший поединок на профиринге, уничтожив оппонента всего за два раунда. Преимущество экс-олимпийца в технике, скорости и боксёрском IQ было очевидно с первых секунд боя.

Серия ударов Стивенсона отправила Райли в нокдаун во 2-м раунде. Потерпевший принял решение продолжить бой, но снова попал под град атак оппонента. Рефери вмешался и остановил односторонний бой.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Стивенсон-Райли (возможно, появится в скором времени)

Победитель ОИ-2016 бразильский боксёр второго полулёгкого веса (до 59 кг) Робсон Консейсау (7-0, 4 КО) одержал лёгкую победу над уроженцем Мексики Алексом Торресом Ринном (6-2, 3 КО). Односторонний поединок прошёл все 6 раундов и завершился единогласным судейским вердиктом — трижды по 60:54.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Консейсау-Ринн (возможно, появится в скором времени) Американец Джесси Харт (24-1, 20 КО) одержал победу в бою за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором среднем весе (до 76,2 кг) над соотечественником Демондом Николсоном (18-3-1, 17 КО). Поединок начался фактически без разведки. Парочка пропущенных джебов вынудила Харта реваншироваться — Джесси инициировал опасный размен, в котором выглядел лучше благодаря преимуществу в ударной мощи. Начиная с 2-го раунда Харт вынужденно заработал вторым номером, что не помешало ему в 3-м раунде дважды отправить соперника на канвас (первый нокдаун — спорный — Николсон потерял баланс). 4-я трёхминутка преимущественно прошла в возне и клинчах. Начиная с 5-го раунда первым номером принялся работать Харт. Чрезмерная размашистость и торопливость мешала экс-претенденту, его действия были слишком предсказуемые. Бойцы устроили настоящую войну в инфайтинге, обмениваясь сокрушительными ударами, и 6-й раунд ушёл в копилку Николсона. В 7-м раунде Николсон снова оказался на канвасе. Вместо того чтобы продолжить бой, он сидя на канвасе принялся доказывать рефери, что нокдауна не было. Отсчитав до десяти, рефери вынужденно остановил поединок.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Харт-Николсон (появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.