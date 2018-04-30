Герой–нокаутёр уикенда Клаудио Марреро: Это моё послание всему дивизиону

Дважды неудачно претендовавший на титул «временного» чемпиона WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) доминиканский левша Клаудио Марреро (23-2, 16 КО) вчера жутко вырубил в махаче ранее небитого мексиканца Хорхе Лару (29-1-2, 21 КО), тем самым закрыв собственное поражение нокаутом полугодичной давности.

С первыми же секундами боя Хорхе пошёл вперёд, но в одном из стартовых разменов поймал на голову левый хук. Лара пару раз пытался встать после этого момента, но постоянно падал. 33-секундный поединок и кандидат в номинацию «Нокаут года».

Марреро: «Я знал, что он начнёт агрессивно, и на тренировках мы к этому готовились. Когда я попал, то сразу понял, что гейм овер. Это мой месседж всему дивизиону о том, что я — боец мирового калибра не без мастерства. Сегодня доказал, что могу побить кого угодно, и теперь готов выйти на любого из чемпионов. Не могу дождаться, чтобы снова продемонстрировать народу, на что я способен».

Лара: «Меня просто поймали крутой плюхой. Хотел порадовать фанатов агрессивным боем, но дела пошли не так, как запланировал. Я вернусь и буду лучше».

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Марреро–Лара

Напомним, год назад Лара за 97 секунд поединка четырежды ронял ветерана Фернандо Монтиэля, заполучив победу КО 1.

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