Олимпийский чемпион Ергашев победил досрочно, суперкоп Ниязов впервые проиграл

Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. Олимпийский чемпион (Рио-де-Жанейро, Бразилия) казахстанец Данияр Елеусинов (1-0, 1 КО) дебютировал на профиринге в первом среднем весе (до 69,9 кг), одержав досрочную победу над американцем Ноа Киддом (3-1-1, 2 КО).

Стартовые раунды Елеусинов не мог приловчиться к Кидду, но буквально первый акцентированный удар, левый прямой, отправил боксёра из США в нокдаун. Американец продолжил бой, но казахстанец снова уронил соперника, вынудив рефери остановить бой.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Елеусинов-Кидд (возможно, появится в скором времени)

Шохжахоном Эргашев (12-0, 11 КО) из Узбекистана впервые на профессиональном ринге прошёл всю отведенную дистанцию, перебоксировав Ван Чжиминя (10-3, 3 КО) из Китая. Тем не менее, каких-то проблем Чжиминь Эргашеву не создал, о чём также свидетельствуют судейские карты: дважды 100:90 и 99:91.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Эргашев-Чжиминь (возможно, появится в скором времени) « Суперкоп» Димаш Ниязов (13-1-3, 6 КО) из Казахстана уступил мексиканскому джорнимену Анхелю Саринана (8-7-2, 3 КО). Саринана прессинговал более техничного оппонента, а в 5-м раунде дважды отправил в нокдаун. Переломить ход боя коп не сумел — поражение единогласным судейским вердиктом: 59:52, 59:53 и 58:54.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ниязов-Саринана (появится в скором времени)

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