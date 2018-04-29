Ещё
Олимпийский чемпион Ергашев победил досрочно, суперкоп Ниязов впервые проиграл
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион Ергашев победил досрочно, суперкоп Ниязов впервые проиграл 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. Олимпийский чемпион (Рио-де-Жанейро, Бразилия) казахстанец Данияр Елеусинов (1-0, 1 КО) дебютировал на профиринге в первом среднем весе (до 69,9 кг), одержав досрочную победу над американцем Ноа Киддом (3-1-1, 2 КО).
Стартовые раунды Елеусинов не мог приловчиться к Кидду, но буквально первый акцентированный удар, левый прямой, отправил боксёра из США в нокдаун. Американец продолжил бой, но казахстанец снова уронил соперника, вынудив рефери остановить бой.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Елеусинов-Кидд (возможно, появится в скором времени)
Шохжахоном Эргашев (12-0, 11 КО) из Узбекистана впервые на профессиональном ринге прошёл всю отведенную дистанцию, перебоксировав Ван Чжиминя (10-3, 3 КО) из Китая. Тем не менее, каких-то проблем Чжиминь Эргашеву не создал, о чём также свидетельствуют судейские карты: дважды 100:90 и 99:91.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Эргашев-Чжиминь (возможно, появится в скором времени) « Суперкоп» Димаш Ниязов (13-1-3, 6 КО) из Казахстана уступил мексиканскому джорнимену Анхелю Саринана (8-7-2, 3 КО). Саринана прессинговал более техничного оппонента, а в 5-м раунде дважды отправил в нокдаун. Переломить ход боя коп не сумел — поражение единогласным судейским вердиктом: 59:52, 59:53 и 58:54.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ниязов-Саринана (появится в скором времени)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММ
Vringe.com: последние новости
Кривляющийся Миллер и серьёзный Дюопа на открытой тренировке: фото и видео Артур Абрахам и Патрик Нильсен прошли взвешивание: результаты и фото Прямая онлайн трансляция: Артур Абрахам — Патрик Нильсен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS26
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»295
У чемпионки Игр-2012 украли золотую медаль
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение