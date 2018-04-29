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Джейкобс победил Сулецки и занял очередь к Головкину
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Джейкобс победил Сулецки и занял очередь к Головкину 

Vringe.com 53 минуты назад
Фото: Vringe.com
Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. Американец Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) победил Мацея Сулецки (26-1, 10 КО) из Польши в бою за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг). «Суперчемпионом» WBA с 2010-го года является казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).
Стартовые раунды неожиданно очень агрессивно провёл Сулецки, несколько озадачив фаворита. В концовке 3-го раунда поляк не моргнув глазом проглотил правый хук Джейкобса. А в 4-й трёхминутке, боксируя в правосторонней стойке, американец здорово потрепал Сулецки, но до нокдауна дело не дошло. Последние секунды следующего раунда прошли в яростной драке с обоюдными попаданиями.
Во второй половине боя у Сулецки было небольшое преимущество благодаря уоркрейту. Джейкобс отвечал преимущественно работой по корпусу. На первых секундах финального раунда американец отправил поляка в нокдаун коротким правым хуком, но тот сумел продолжить поединок, яростно сражаясь до последней секунды.
По итогам боя судьи решили, что Джейкобс был немного лучше: 116:111, 117:110 и 115:112.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Джейкобс-Сулецки (появится в скором времени)
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