Джейкобс победил Сулецки и занял очередь к Головкину

Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. Американец Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) победил Мацея Сулецки (26-1, 10 КО) из Польши в бою за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг). «Суперчемпионом» WBA с 2010-го года является казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).

Стартовые раунды неожиданно очень агрессивно провёл Сулецки, несколько озадачив фаворита. В концовке 3-го раунда поляк не моргнув глазом проглотил правый хук Джейкобса. А в 4-й трёхминутке, боксируя в правосторонней стойке, американец здорово потрепал Сулецки, но до нокдауна дело не дошло. Последние секунды следующего раунда прошли в яростной драке с обоюдными попаданиями.

Во второй половине боя у Сулецки было небольшое преимущество благодаря уоркрейту. Джейкобс отвечал преимущественно работой по корпусу. На первых секундах финального раунда американец отправил поляка в нокдаун коротким правым хуком, но тот сумел продолжить поединок, яростно сражаясь до последней секунды.

По итогам боя судьи решили, что Джейкобс был немного лучше: 116:111, 117:110 и 115:112.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Джейкобс-Сулецки (появится в скором времени)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.