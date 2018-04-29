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Видео боя: Артур Абрахам — Патрик Нильсен, HD 720
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Видео боя: Артур Абрахам — Патрик Нильсен, HD 720 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Артуром Абрахамом и Патриком Нильсеном, который состоялся 28 апреля 2018 года в Оффенбурге (ФРГ). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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