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Олег Газманов в стихах поздравил Емельяненко
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Олег Газманов в стихах поздравил Емельяненко 

Советский спорт 55 минут назад
«Парни рождаются вместе с мечтою. Стать самым первым, легендой, героем. Бьются, в бою превращаясь в мужей. Рухнет планета без сильных людей», — гласят последние строчки поздравления Газманова.
Поздравляем Фёдора Емельяненко с блестящей победой в США! ———————————— Воины ринга, ковра и татами Тысячи лет о победах мечтали. Что тянет в бой, где зарыта причина? Друг против друга выходят мужчины. Тысячи лет нам пример подавая, Образы древних героев вставали. Битвы Геракла и 300 Спартанцев, И гладиаторов смертные танцы. Воины спорта — сила и воля. Крепкие духом не чувствуют боли. Друг против друга — взгляд перед боем. Выиграет тот, кто владеет собою. Проба на прочность и духа и тела Мир покоряется сильным и смелым. В единоборствах такими Вы стали Нервы и мышцы у Вас крепче стали. Парни рождаются вместе с мечтою Стать самым первым, легендой, героем Бьются, в бою превращаясь в мужей. Рухнет планета без сильных людей #газмановстихи #бой #единоборства #борьба #спортсмен #спорт #россия
Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)
28 Апр 2018 в 9:35 PDT  Напомним, следующим соперником Емельяненко станет американец Фрэнк Соннен, бой запланирован на сентярь — октябрь текущего года.
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