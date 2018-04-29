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Джошуа–Кличко: это было всего год назад — видео
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Джошуа–Кличко: это было всего год назад — видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Ровно год назад, 29 апреля 2017-го, многолетний лидер супертяжёлого дивизиона украинец Владимир Кличко окончательно передал эстафету следующему поколению, уступив британцу Энтони Джошуа на 90-тысячном лондонском «Уэмбли» в потрясающем по накалу поединке. Тогда ещё никто не знал, что этот бой станет последним в выдающейся карьере Владимира.
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