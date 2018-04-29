Джошуа–Кличко: это было всего год назад — видео

Ровно год назад, 29 апреля 2017-го, многолетний лидер супертяжёлого дивизиона украинец Владимир Кличко окончательно передал эстафету следующему поколению, уступив британцу Энтони Джошуа на 90-тысячном лондонском «Уэмбли» в потрясающем по накалу поединке. Тогда ещё никто не знал, что этот бой станет последним в выдающейся карьере Владимира. Смотрите также: Прощай и прости. Владимир Кличко покидает большой ринг — видео Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.