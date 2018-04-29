Австралийский боксёр получил семь лет тюрьмы за вооружённое ограбление

Австралийский боксёр Крейг Витале, выступающий в супертяжёлом весе, был осуждён на семь лет лишения свободы за вооружённое ограбление.

В 2011 году Витале вместе со своим братом ворвались в магазин, и с оружием в руках потребовали у продавщицы деньги и алкогольные напитки. Только в 2016 году об этом преступлении стало известно после публикации соответствующих записей. Сам боксёр отрицает свою вину, но жюри присяжных не согласно с его версией, сообщает BoxingScene.

Витале на профессиональном ринге провёл шесть поединков, в которых во всех одерживал победу, три из них — нокаутом.