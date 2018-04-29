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Австралийский боксер осужден на семь лет за вооруженное ограбление
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Австралийский боксер осужден на семь лет за вооруженное ограбление 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации BoxingScene, спортсмен, выступающий в супертяжелом весе, в 2011 году вместе со своим братом с оружием ворвались в магазин и потребовали у продавщицы деньги и алкоголь.
О преступлении стало известно в 2016 году после публикации соответствующих записей.
Витале отрицает свою вину, но жюри присяжных не согласно с его версией.
Витале на профессиональном ринге провел шесть поединков, в которых одержал победу, три из них — нокаутом.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион WBC Крис Юбэнк-младший страдает от наркозависимости.
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