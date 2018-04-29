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Джаррелл Миллер: Везите Джошуа в Бруклин — покажем ему, как это делается!
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Джаррелл Миллер: Везите Джошуа в Бруклин — покажем ему, как это делается! 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Прошедшей ночью в Бруклине (США) 29-летний американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (21-0-1, 18 КО) одержал невыразительную победу по очкам над французским экс-претендентом Жоанном Дюопа (37-5, 24 КО), выиграв единогласным решением судей со счётом 119-109 (дважды) и 117-111.
После боя Джаррелл отдал должное сопернику: «Он показал себя сильным и крепким бойцом. Думал, что смогу его остановить, но он проглотил все мои удары. Даже те, что я пробивал с самыми плохими намерениями».
Ещё перед тем, как Миллер записал на счёт очередную победу, британский промоутер Эдди Херн назвал его одним из кандидатов в соперники чемпиона мира по трём версиям Энтони Джошуа. Американец не против такого варианта: «Я готов к Джошуа. Давайте привезём его в Бруклин и покажем ему, как мы это делаем».
При этом Джаррелл отметил, что одним только Джошуа его карьера теперь не ограничится: «Я не буду сидеть без дела, стоять на коленях и выпрашивать этот бой».
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Миллер-Дюопа
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