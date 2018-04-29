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Статистика ударов яркого побоища Айзека Догбо и Джесси Магдалено
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Статистика ударов яркого побоища Айзека Догбо и Джесси Магдалено 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Обнародована подробная компьютерная статистика выброшенных и нанесённых ударов от проекта Compubox (источник — BoxingScene) по состоявшемуся 28 апреля в Филадельфии (США) поединку за титул чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между Айзеком Догбо (19-0, 13 КО) и американцем Джесси Магдалено (25-1, 18 КО). Досрочную победу в 11-м раунде одержал Догбо.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Догбо-Магдалено
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