Статистика ударов яркого побоища Айзека Догбо и Джесси Магдалено

Обнародована подробная компьютерная статистика выброшенных и нанесённых ударов от проекта Compubox (источник — BoxingScene) по состоявшемуся 28 апреля в Филадельфии (США) поединку за титул чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между Айзеком Догбо (19-0, 13 КО) и американцем Джесси Магдалено (25-1, 18 КО). Досрочную победу в 11-м раунде одержал Догбо.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Догбо-Магдалено

Landed — точные, thrown — выброшенные, power punches — силовые Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter и Facebook: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.