Джошуа и Головкин могут спать спокойно 

Так и подмывало начать повествование с чего-то вроде «воскресенье застало крепко спящим, словно только пару часов назад выбрался из забоя и, не раздеваясь, по приходу домой упал на кровать. Показавшееся из-за леса солнце аккуратно, но по-хозяйски забралось сначала на балкон, а затем и в комнату. Тронутый рассветными лучами, он вздохнул во сне, отвернулся и продолжил дрейфовать на волнах безмятежности». Ага. …Воскресенье застало пускающим слюну в подушку и сходу дало по ушам звуком будильника. Ничего не соображая и с ощущением «да пошло всё», он сполз с кровати и, открыв только один глаз, закутанный в простынь уселся в мерзко скрипнувшее кресло перед ноутбуком. С трудом попал курсором по пиктограмме браузера и мрачно уставился на экран, словно там с минуты на минуту должны быть написать что-то вроде «жить тебе осталось всего 183 года». Но нет, там шумели, показывали человеков в шортах и варежках. Хм, нет, это перчатки. О, так это ж боксёры. Ага, это бои! Кто там? Нет, пока не «мои»; значит, есть 10 минут, чтобы сбросить оцепенение, прогуляться в уборную, к зубной щётке, а затем и к чайнику, по пути на автомате заглянув в холодильник. В общем, прогреться и завестись. Утро почти каждого выходного дня у сотрудника vRINGе. Не знающий поражений 29-летний «Великовозрастное дитё» Джаррелл Миллер официально закрепил за собой право первого вечера с чемпионом Энтони Джошуа в комнате WBA. Сегодня американский супертяжеловес без блеска, но вполне уверенно справился с противодействием француза Жоанна Дюопа, который в бою был едва ли не на 30 кг легче и старше на восемь лет. «Думал, я вынесу его пораньше», — сказал здоровяк в послематчевом интервью. Да, Джаррелл, мы все думали так же, а потому остались немного разочарованными и утомлёнными тем, что увидели. После того, как в конце 2016 года уличённый на допинге Александр Поветкин решил не отменять запланированный бой и жутко грохнул в шестом раунде растренированного Жоанна, доверие к французу немного подупало. Казалось, агрессивный, хоть и довольно ограниченный забивала должен его попросту смять. А вот Дюопа был другого мнения на этот счёт и подготовку к бою провёл основательную. Как показал поединок, на скорости габаритного американца лишние килограммы не сказались: он и до того не был молниеносным. Тактика Миллера была незамысловатой — сделать ринг для Дюопа тесным и разгружаться, когда тот стоит у канатов. А вот тактика Дюопа осталась непонятной, так как либо была перебита действиями соперника, либо её и не было. Во 2-м раунде апперкот бруклинца немного подкосил ноги визави, а удар американца ниже пояса дал Жоанну время на восстановление. В 3-м бойцы немного помахались, причём Дюопа заполнял своими не очень активными нападками паузы, которых американец брал предостаточно. В средних раундах ничего особо не поменялось. Миллер атаковал, но француз на удивление хорошо переносил его попадания и духовито размахивал кулаками в ответ. Делал он это, однако, не слишком интенсивно, да и никакого вреда эти дробины слону (даже такие, как смачный апперкот в 4-м) не приносили. Джаррелл банально перерабатывал Жоанна и даже не вздрагивал от пропущенных. Под конец боя у Дюопа закровоточил рот, и доктор неоднократно между раундами присматривался к пациенту, словно собирался снять того с боя. Возможно, это было бы адекватным решением, поскольку в оставшееся время француз не смог навредить даже стремительно устающему Миллеру, хотя пробовал это сделать до самого конца. За что ему спасибо и — до новых встреч. Итог — 117-111 и дважды 119-109 в пользу чернокожего Ахилла в фиолетово-чёрной юбочке (на этой строке у спокойно читавшего vRINGe Брэда Питта задёргался глаз). Статистика также не подтверждает, что в бою была какая-то серьёзная конкуренция: на 261 точный удар Миллера его противник ответил 128-мью (если если смотреть по силовым, то соотношение — 185/67). Миллер не смог победить досрочно, это да. Но нет худа без добра: он впервые прошёл 12-раундовую дистанцию и доказал, что даже с рекордным за карьеру весом (138 кг!) может это сделать без того, чтобы не упасть от истощения после финального гонга. Усталость, судя по виду американца, была сильнейшей, но не критически. Интересно, что последний год число проведённных раундов у него росло — восемь (Джеральд Вашингтон), девять (Мариуш Вах), теперь вот двенадцать. Да, тут уже другой уровень, это не мешков рубить. Победив, Джаррелл по линии WBA вышел на позицию обязательного претендента для британца Энтони Джошуа, который помимо этого титула владеет поясами IBF, WBO и не особо авторитетного IBO. Если предположить, что реанимированные в последние недели переговоры между командой британца и людьми чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера не закончатся подписанием контракта на немедленный бой, Миллер вполне может сгодиться в качестве противника для американского дебюта Джошуа. Отличный вариант, который устроит всех. Джаррелла — потому что титульный шанс, деньги и возможность. Джошуа — потому что опасаться ему стоит только шальной плюхи, в остальном для него это удобный бой с достаточно неплохим соперником. Функционеров — потому что британец выступит в Штатах и ещё больше повысит тамошний интерес к бою с Уайлдером, а значит, можно будет больше заработать.
Вторым главным боем вечера был поединок бывшего чемпиона мира в среднем весе Дэниела Джейкобса (34-2, 29 КО) — отборочный по линии WBA. Американец, правда, больше известен в среде любителей бокса как «тот, кто в прошлом марте конкурентно проиграл Головкину». Встреча бруклинца с небитым ранее Мацеем Сулецки выдалась на удивление конкурентной: недостаточно конкурентной, чтобы аж совсем раскритировать Дэнни, но и первоклассно «Чебурашка» сегодня не выглядел. Напористый и отвечающий атакой на атаку поляк не раз конкретно задевал хозяина ринга силовыми в голову, и счастье Джейкобса, что с ударом у Мацея — как у кота со слезами. В конце финального раунда Сулецки снова пошёл атаковать, но зевнул навстречу от опытного соперника правый кросс и присел в нокдаун. Если бы не этот конфуз и чуть больше усердия в паре-тройке раундов, в Бруклине бы сегодня был траур. Ладно, не проиграл бы Дэнни, но ничью бы привёз. А так — ожидаемая победа Джейкобса единогласным решением судей — 117-110, 116-111 и 115–112. vRINGе увидел бой, который лучше всего отражает последний счёт. Судя по всему, наиболее вероятен вариант, когда Дэнни выходит на нового бабая мидлвейта — небитого американца Жермалла Чарло (27-0, 21 КО). Сейчас кажется, что у последнего более предпочтительные шансы на успех. Но это сейчас — надо думать и взвешивать, бой-то на бумаге конкурентный. Как бы там ни было, теперь Джейкобс — обязательный претендент по WBA. У Головкина, помимо этого пояса, есть ещё и WBC, IBF и IBO, поэтому новой встречи с казахстанцем бруклинцу придётся подождать. И это если не будет скорой унификации GGG с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (вряд ли). Как закончится реванш Головкин–Джейкобс? Не ждите сюрпризов — так же, как и первый бой. Нынешний Дэнни почему-то не впечатляет. А вас? А тем временем в Киев, наконец, добралось настоящее лето. Под +25*С, солнце, совсем немного облаков, почти штиль, умиротворяющая прогулка, время от времени долетающие там и сям запахи шашлыка, загар по майке и азартное предвкушение всякого разного. 2018 год, Украина. Первоклассная перезарядка аккумуляторов, слегка потрёпанных насильственным взрослением последних четырёх лет, — и снова ready to rumble. Впереди много классных боёв, причём летом. На ринге. Добра всем. Кроме плохих. Хе-хе. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.