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Беллью подначивает Хэя: Чего же ты не бросил вызов Уайдеру?
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Беллью подначивает Хэя: Чего же ты не бросил вызов Уайдеру? 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) дразнит соотечественника Дэвида Хэя (29-3, 26 КО), высмеивая «желание» Хэймейкера стать абсолютным чемпионом мира.
Вынужденно приостановив карьеру в 2012-м году по причине травм, Хэй вернулся в ринг в 2016-м, одержав две кряду быстрые победы над безвестными боксёрами: в январе бит Марк де Мори (32-2-2, 28 КО), в мае повержен Арнольдой Джерджяй (30-2, 22 КО).
Вместо того, чтобы бросить вызов чемпиону, Хэй в марте 2017-го года встретился с Беллью и сенсационно уступил техническим нокаутом. Реванш состоится 5 мая. В преддверии второго боя Беллью, конечно же, воспользовался шансом запустить в адрес оппонента колкость.
«Хэй легко мог драться за титул, — по достоинству оценивает Беллью рыночную стоимость Хэя. — Легко! Но не сделал этого. И сейчас отмалчивается, ведь я прав. Почему не провести бой с (чемпионом WBC Дионтэем) Уайлдером? Ему не нравятся такие варианты, хоть он якобы и считает, что может побить кого-угодно. Ведь в таком поединке огромный риск, а гонорар — средненький».
«Если ты и вправду возобновил карьеру для того, чтобы стать абсолютом, — не унимается Беллью. — Это же так просто. Брось вызов этим двум крабам, Уайлдеру и (чемпиону WBA Super, IBF, WBO Энтони) Джошуа и делов-то. Но в таком случае придётся ещё и побить этих двоих. Но он не вызывает Уайлдера. Только Джошуа. Ведь в поединке против Джошуа есть огромный риск, но и награда соответствует».
Парирует Дэвид Хэй: «Да. Это так. Считаю, что могу побить кого-угодно. Считал так раньше и продолжаю так считать. Уайлдер никогда меня не интересовал. Даже поединок с тобой — крупнее боя с Уайлдером. И победитель нашего реванша вполне может пойти дальше и встретиться с лучшими супертяжами мира».
Читайте также: Дэвид Хэй: Джошуа — совершенно монструозный мужик
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