Мариуш Вах рассказал о спаррингах с Тайсоном Фьюри

Супертяжам Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО) из Великобритании и Мариушу Ваху (33-3, 17 КО) из Польши вскоре предстоят следующие поединки, а сейчас бойцы набирают форму в совместных спарринг-сессиях.

Напомним, 9 июня в Манчестере (Великобритания) Фьюри вернётся в ринг поединком против (предположительно) Сефера Сефери (23-2-1, 21 КО) из Албании. А 25 мая в Варшаве (Польша) Вах встретится с экс-претендентом на чемпионский титул Эриком Молиной (26-5, 19 КО) из США.

«Очень круто пашем с Фьюри в ринге, — цитирует Ваха RingPolska. — Спаррингуем по 8-10 раундов. Вскоре планируем перейти на 12 раундов. Я нахожусь в отличной форме. Что касается Фьюри, то просто удивительно то, насколько быстрые у него руки. Работаем над тактикой. Согласен, Фьюри абсолютно не похож на Молину, но я работаю над тем, над чем запланировал».

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Отметим, Фьюри в последний раз боксировал в далёком ноябре 2015-го года, когда отобрал титулы WBA Super, IBF, WBO у Владимира Кличко (64-5, 53 КО) из Украины.

Вах последний поединок проиграл — в ноябре 2017-го года польский здоровяк сославшись на травму отказался продолжить бой с американским проспектом Джарреллом Миллером (21-0-1, 18 КО).

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