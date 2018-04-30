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Херн: Не понимаю, как мне удалось подписать Елеусинова
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Херн: Не понимаю, как мне удалось подписать Елеусинова 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Казахстана Данияр Елеусинов (1-0, 1 КО) следующий поединок проведёт в начале лета на территории Великобритании. Об этом заявил его промоутер Эдди Херн. Дата пока не определена, но по неофициальным данным это будет либо 6, либо 16 июня.
«Он выступит в Британии в июне, либо в нашем шоу в Лондоне, либо в рамках вечера бокса с участием Джоша Келли. Данияр большой парень, но будет боксировать в полусреднем весе, — отметил Херн. — Британская публика полюбит Елеусинова. Она понимает бокс, и когда я подписал этого парня, реакция, в общем, была такой: «Вау, как тебе это удалось?» Я, признаться, и сам не знаю, как у меня это вышло, но я очень рад. Его окружение уверено, что он сможет выйти на бой за мировой титул за считанные поединки».
В минувшую субботу в Бруклине (США) состоялся дебют Данияра на профессиональном ринге — он остановил в 3-м раунде Ноа Кидда.
Примечательно, что Джоша Келли, речь о котором идёт выше, Елеусинов победил на ОИ-2016 единогласным решением судей.
По материалам BoxingScene
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