Гассиев не прочь побоксировать на Луне с украинцем Усиком

"По сути, можно даже на Луне боксировать. Главное, чтобы ринг был, соперник, команда рядом — и все", — сказал Гассиев.

Боксер также добавил, что был бы рад, если бы их поединок прошел в России.

"Мой последний бой с Юниером Дортикосом был в Сочи, и, конечно, хочется, чтобы бои такого уровня проходили у нас: стены помогают, для болельщиков большой праздник.

Семья может приехать, поддержать, друзья. Если пройдет на Украине, тоже хорошо, люди поедут, а это не так далеко, как в Саудовскую Аравию лететь", — отметил Гассиев.

Ранее сообщалось, что боксерский поединок между Усиком и Гассиевым перенесен из-за травмы украинца.