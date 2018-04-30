Ещё
Гассиев не прочь побоксировать на Луне с украинцем Усиком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гассиев не прочь побоксировать на Луне с украинцем Усиком 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о грядущем финале Всемирной боксерской суперсерии с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит «Матч ТВ».
"По сути, можно даже на Луне боксировать. Главное, чтобы ринг был, соперник, команда рядом — и все", — сказал Гассиев.
Боксер также добавил, что был бы рад, если бы их поединок прошел в России.
"Мой последний бой с Юниером Дортикосом был в Сочи, и, конечно, хочется, чтобы бои такого уровня проходили у нас: стены помогают, для болельщиков большой праздник.
Семья может приехать, поддержать, друзья. Если пройдет на Украине, тоже хорошо, люди поедут, а это не так далеко, как в Саудовскую Аравию лететь", — отметил Гассиев.
Ранее сообщалось, что боксерский поединок между Усиком и Гассиевым перенесен из-за травмы украинца.
Газета.Ru: последние новости
Немецкий боксер Абрахам решением судей одержал победу над Нильсеном Боксер Уайлдер предложил Джошуа $50 млн за поединок Боксер Юбэнк-младший рассказал о воздержании от секса перед поединками
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским легкоатлетам могут запретить выступать2
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Родченков подал иск к Прохорову42
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
«Краснодар» победил «Локомотив»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение