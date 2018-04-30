Гассиев не прочь побоксировать на Луне с украинцем Усиком 

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о грядущем финале Всемирной боксерской суперсерии с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит «Матч ТВ».
"По сути, можно даже на Луне боксировать. Главное, чтобы ринг был, соперник, команда рядом — и все", — сказал Гассиев.
Боксер также добавил, что был бы рад, если бы их поединок прошел в России.
"Мой последний бой с Юниером Дортикосом был в Сочи, и, конечно, хочется, чтобы бои такого уровня проходили у нас: стены помогают, для болельщиков большой праздник.
Семья может приехать, поддержать, друзья. Если пройдет на Украине, тоже хорошо, люди поедут, а это не так далеко, как в Саудовскую Аравию лететь", — отметил Гассиев.
Ранее сообщалось, что боксерский поединок между Усиком и Гассиевым перенесен из-за травмы украинца.