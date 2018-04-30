Гассиев выразил готовность боксировать с Усиком на Луне

«По сути, можно даже на Луне боксировать. Главное, чтобы ринг был, соперник, команда рядом — и все», — заявил Гассиев.

Он отметил, что был бы рад, если бы их поединок прошел в России. «Мой последний бой с Дортикосом был в Сочи, и, конечно, хочется, чтобы бои такого уровня проходили у нас: стены помогают, для болельщиков большой праздник. Семья может приехать, поддержать, друзья. Если пройдет в Украине, тоже хорошо, люди поедут, а это не так далеко, как в Саудовскую Аравию лететь», — подытожил Гассиев.

12 апреля стало известно, что поединок Гассиева и Усика перенесен на лето. Изначально бой должен был состояться 11 мая в городе Джидда (Саудовская Аравия). В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса, а Усик судейским решением победил латвийца Майриса Бриедиса.