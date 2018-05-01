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Ломаченко «уничтожил» в спарринге Мартиросяна
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Ломаченко «уничтожил» в спарринге Мартиросяна 

Чемпионат.com 4 часа назад
Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти рассказал об итогах подготовки чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко к поединку с чемпионом мира в лёгком весе по версии WBA Хорхе Линаресом.
В рамках тренировочного лагеря Ломаченко проводил спарринги с экс-претендентом на титул чемпиона мира в первом среднем весе Ванес Мартиросян. Как пояснил представитель Top Rank, Василий «уничтожил» своего спарринг-партнёра, которого ждёт поединок с чемпионом WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадием Головкиным.
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