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Димитренко попробует отобрать евротитул у Кабайела
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Димитренко попробует отобрать евротитул у Кабайела 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
35-летний уроженец Евпатории (Украина), выступающий под германским флагом супертяжеловес Александер Димитренко (40-3-1, 26 КО) поборется за титул чемпиона Европы по версии EBU, принадлежащий немцу Агиту Кабайелу (18-0, 13 КО). Решением организации стороны боксёров должны договориться об условиях поединка до 23 мая, или же будут проведении промоутерские торги.
Кабайел завоевал вакантный евротитул в феврале прошлого года, победив по очкам Эрва Юбо, в ноябре впервые защитил его благодаря победе решением судей над Дереком Чисорой, а чуть более недели назад, 21 апреля, провёл вторую успешную защиту, остановив в 3-м раунде Мильяна Ровчанина.
Именно против Ровчанина провёл крайний поединок Димитренко в декабре прошлого года. Первоначальным результатом боя была объявлена ничья, однако, впоследствии итог был изменён на победу Александера ввиду дисквалификации, поскольку Мильян по ходу боя трижды наказывался рефери штрафными баллами за нарушения правил, что по правилам местной федерации ведёт к автоматической дисквалификации.
Отметим, что Димитренко в 2010-11 гг. уже владел титулом EBU.
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