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Беллью нокаутировал Хэя
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Беллью нокаутировал Хэя 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ToFight.ru
На лондонской O2Arena завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя и почётного чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью.
Хэй начал бой в спокойном темпе, работая первым номером. Беллью в свою очередь уходил в защиту. В третьем раунде боксёры вступили в жёсткий размен, в результате чего Хэй дважды оказывался на канвасе. В следующей трёхминутке Беллью осыпал Хэя атаками, а завершилось всё в пятом раунде. Сперва Тони отправил противника в тяжёлый нокдаун, а затем очередной атакой заставил рефери остановить поединок.
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