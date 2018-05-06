Беллью: я готов сразиться с Тайсоном Фьюри

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью подчеркнул, что готов вызвать на поединок экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри . По словам Беллью, он готов к подобному поединку, несмотря на то что с ним не согласны менеджер и тренер.

«Я готов ударить всё, что попадётся под руку, и готов сразиться с целым миром. Я готов вызвать на бой Тайсона Фьюри, и я сделаю это. Знаю, что готов к этому бою. Мой тренер и мой менеджер думают, что я сошёл с ума, но я точно готов к такому поединку», — подчеркнул Тони Беллью.