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Экс-чемпион мира готов драться с Беллью или Хэем
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Экс-чемпион мира готов драться с Беллью или Хэем 

Vringe.com 49 минут назад
Фото: Vringe.com
Новозеландский экс-чемпион мира в хэвивейте Джозеф Паркер (24-1, 18 КО) отдыхает после объединительного поединка с британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) — 31 марта в Кардиффе (Великобритания) местный чемпион одержал победу единогласным судейским решением.
Одним из самых интересных вариантов Паркер считает поединок против британцев Тони Беллью (29-3-1, 19 КО) или Дэвида Хэя (28-3, 26 КО), которым 5 мая в Лондоне (Великобритания) предстоит встретиться в реванше — в первом поединке сенсационную победу одержал Беллью.
Новозеландцу не столь важно, он готов ко встрече и с победителем, и с проигравшим, утверждает его говорливый промоутер Дэвид Хиггинс (Duco Events).
«Было бы здорово встретиться с победителем или даже с проигравшим в реванше Беллью и Хэя, — заявил промоутер в эфире New Zealand Radio. — Но нужно оставаться реалистами. Вряд ли одного или другого такой вариант заинтересует, они будут обеспокоены высочайшим шансом потерпеть поражение. Нас интересуют бои против здоровяков, бойцов из топ-15 дивизиона».
«Отсутствие хорошего предложения из Великобритании вынуждает нас искать альтернативу. Оцениваем свои возможности. Пытаемся понять, можем ли мы организовать в Новой Зеландии бой Паркеру с крутым оппонентом. Сейчас почти все топовые бойцы дивизиона — настоящие здоровяки. Надо стремиться к поединкам против них, надо исправлять ошибки, допущенные в бою с Джошуа», — считает Хиггинс.
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