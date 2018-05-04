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Тони Беллью и Дэвид Хэй сцепились на пресс-конференции перед реваншем — видео
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Тони Беллью и Дэвид Хэй сцепились на пресс-конференции перед реваншем — видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) и экс-чемпион в двух категориях, также представляющий Туманный Альбион Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) не обошлись без рукоприкладства на финальной пресс-конференции перед субботним реваншем в Лондоне (Англия).
Напомним, что непримиримые соотечественники «махались» и перед первым боем, который в марте прошлого года завершился досрочной победой Тони в 11-м раунде. Но если тогда зачинщиком выступал Хэй, то на этот раз волю конечностям дал Беллью.
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