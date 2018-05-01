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Спенс назвал себя лучшим бойцом в полусреднем весе
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Американец Спенс назвал себя лучшим бойцом в полусреднем весе 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: www.gazeta.ru
Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Карлосом Окампо, в котором американец во второй раз будет проводить защиту титула. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Для меня большая честь провести бой в Далласе, это то, что я давно хотел сделать. Я большой фанат "Даллас Ковбойз", потому хотел провести бой в зале их штаб-квартиры. Я верю, что я лучший боец полусреднего веса и именно с этой мыслью я выйду на ринг 16 июня.
Я изучал стиль Окампо, он любит именно боксировать, но когда нужно, он способен и подраться. Первый в карьере бой за титул он проведёт перед чужими болельщиками, я понимаю его чувства. Для него это большой шанс и это делает нашу встречу захватывающей", — цитирует Спенса BoxingScene.
Ранее российский боксер Руслан Проводников заявил, что только серьезный вызов может заставить его вернуться на ринг, в том числе и вызов Спенса.
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