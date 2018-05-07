А. Емельяненко и Раисов победили, Головкин нокаутировал Мартиросяна.

Два чемпиона лишились пояса на ACB 86, Головкин нокаутировал Мартиросяна за 5 минут, Беллью опять «удосрочил» Хэя — в обзоре недели.

30 апреля

Куницкая раскритиковала российских болельщиков MMA «Мне кажется, россияне, выступающие в ММА, имеют наихудшую поддержку соотечественников. Если вы откроете «инстаграм» Хабиба Нурмагомедова , то весь негатив будет именно на русском языке. — уверена бывшая претендентка на титул UFC Яна Куницкая. — Меня очень радуют мои поклонники, столько приятных слов и поддержки ежедневно, но бывает, и очень неприятные вещи пишут, и, как ни странно, 100% этих сообщений именно от россиян. И вот сейчас Фёдор… Страшно читать. Это, наверное, от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который, к примеру, только что стал чемпионом UFC?» — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Александр Емельяненко : люди, которые говорят гадости про Фёдора — ограниченные

Александр Емельяненко сделал небольшой шаг в сторону примирения со страшим братом Фёдором. Боец клуба «Ахмат», также выступающий под знамёнами RCC Promotions, встал на защиту близкого родственника в самом начале прошлой недели.

«Люди, которые и сейчас говорят гадости, которых опять что-то не устроило, — ограниченные. Они это не от хорошей жизни говорят. Наружу лезут их грехи — зависть, гордыня. Кто бы ни был, они все равно не ублажатся тем зрелищем, которое увидят. Это злые люди», — сказал Александр «Спорт-Экспрессу».

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти рассказал об итогах подготовки чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко к поединку с чемпионом мира в лёгком весе по версии WBA Хорхе Линаресом. В рамках тренировочного лагеря Ломаченко проводил спарринги с экс-претендентом на титул чемпиона мира в первом среднем весе Ванес Мартиросян. Как пояснил представитель Top Rank, Василий «уничтожил» своего спарринг-партнёра.

Тренер Макгрегора : Конор сказал, что готов драться с Хабибом в России

Оуэн Родди, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, заявил, что его подопечный готов провести в России бой с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. «Сразу после боя с Флойдом Мейвезером-младшим Конор сказал мне, что готов драться с Хабибом в России. Макгрегор сказал: „Сделаем это, как в Рокки — приедем в Сибирь и я буду тренироваться в снегу“. Я рыдал от смеха, но Конор был чертовски серьёзен. У Макгрегора с Нурмагомедовым получится отличный бой и я хотел бы его увидеть», — сказал Родди Daily Express.

2 мая Фьюри удивлён решением Джошуа отказаться от боя с Уайлдером на $ 50 млн Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри , который нацелился на возвращение на ринг 9 июня 2018 года в Манчестере, удивлён решением чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа отказаться от предложенных $ 50 млн за бой против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. «Это отличное предложение с финансовой точки зрения. Если Джошуа не устраивают $ 50 млн за поединок, то могу пожелать Энтони удачи в поиске контракта на $ 250 млн Не знаю, что происходит, но дело явно не в деньгах», — сказал Фьюри ESPN.

Тайский боксёр повторил рекорд Мейвезера-младшего по победам без поражений

Ванхенг Менайотин , являющийся действующим чемпионом WBC в минимальном весе, повторил рекорд бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, который ушёл из бокса. 32-летний тайский боксёр провёл на профессиональном ринге 50 поединков и выиграл все из них. При этом у Менайотина ещё есть возможность улучшить свой рекорд, поскольку Ванхенг продолжает боксировать и не планирует в ближайшее время уходить из профессионального бокса, сообщает издание Boxingscene.

Президент WBC — о невиновности Альвареса: справедливость восторжествовала

Маурисио Сулейман подчеркнул, что он рад тому, что последние тесты доказали непричастность Сауля Альвареса к умышленному употреблению кленбутерола. «Я очень рад, что эта ситуация разрешилась. Все результаты тестов дали именно то, что WBC и я лично утверждали с самого начала: справедливость восторжествовала и всем стало понятно, что Сауль Альварес — чистый боксёр. Сейчас бой с Головкиным уже упущен, но, надеюсь, он состоится в сентябре. Нужно признать проблему в Мексике с мясом и содержащимся в нём кленбутеролом, и мы уже работаем с ВАДА над новым протоколом, а спортсмены впредь будут гораздо осторожнее с тем, что употребляют в пищу», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

3 мая Мир: с Емельяненко я начал вести себя как ввязавшийся в уличную драку

Лишь в четверг 3 мая Фрэнк Мир решил поговорить о причинах поражения Фёдору Емельяненко в 1/8 финала Гран-при Bellator.

«Так получилось, что Фёдор своим броском вывел меня из себя. Я начал вести себя не как спортсмен, а как человек, ввязавшийся в уличную драку, и это ни к чему хорошему не привело. Емельяненко не причинил мне боли, не получил никакого преимущества от своего броска, просто я не справился с эмоциями», — сказал Мир MMA Fightning.

Хирн: Поветкин подождёт, если мы организуем бой Уайлдер — Джошуа

«Поветкин подождёт, если мы организуем бой Уайлдер — Джошуа. Сейчас мы ведём переговоры именно о поединке Деонтея и Энтони, но помним об Александре, с которым предстоит драться Джошуа», — сказал промоутер британского боксёра Эдди Хирн Sky Sports.

4 мая Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, обладатель чемпионского пояса организации в лёгком весе, станет почётным депутатом Народного собрания Дагестана. «Президент клуба Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Республики Дагестан. Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание „Почётный депутат Народного собрания Республики Дагестан“. Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания. Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку — „за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность“, — сообщается в официальном „инстаграме“ клуба Eagles MMA.

Ян в дебютном бою в UFC сразится с Ишихарой

4 мая Пётр Ян посредством своей официальной страницы в „Инстаграме“ назвал имя соперника, с которым ему предстоит сразиться. Им станет японец Теруто Ишихара. При этом Ян отметил, что изначально подписал контракт на бой с Юри Алькантарой, но уже через сутки после его подписания бразилец сослался на травму.

Что касается Ишихары, на его счету в UFC 7 поединков, в трёх он одержал победу, в одном случае была зафиксирована ничья, ещё трижды потерпел поражение (в том числе от Артёма Лобова ). Предыдущий поединок провёл 11 февраля 2018 года на турнире UFC 221, когда уступил Хосе Альберто Киноньесу.

5 мая А. Емельяненко нокаутировал Гонзагу, Штырков и дос Сантос свели бой к ничьей

В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным боевым единоборствам Russian Cagefighting Championship 2, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера известный российский тяжеловес Александр Емельяненко победил бразильца Габриэла Гонзагу. В соглавном бою вечера не знающий поражений Иван Штырков и опытный бразилец Жеронимо дос Сантос „Мондрагон“ победителя не выявили.

ACB 86: Раисов досрочно победил Балаева и стал новым чемпионом

5 мая в Москве на арене СК „Олимпийский“ состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам ACB 86. Главным поединком вечера стал титульный бой между Маратом Балаевым и Юсуфом Раисовым. Победу в нём удушающим приёмом в первом раунде одержал Раисов, став новым чемпионом организации в полулёгком весе. В бою за пояс чемпиона в наилегчайшем весе Аскар Аскаров защитил свой титул, досрочно победив Расула Албасханова. Ещё в одном титульном поединке дня Довлетжан Ягшимурадов отобрал титул чемпиона в полутяжёлом весе у Батраза Агнаева, справившись с соперником за два раунда.

Соннен: бои Емельяненко в Японии были подставными, но он не знал об этом

Чейл Соннен заявил, что его следующий соперник, Фёдор Емельяненко, имеет опыт участия в подставных боях. Вместе с тем американец уточнил, что Фёдор не подозревал об этом. „Я не воспринимаю его победы в Японии. Все, кто приходил в американские единоборства из Японии, терпели поражения, потому что их бои там не были настоящими, они были подставными. На таких поединках была заработана туча денег, что приводит меня в негодование. Фёдор пришёл бы в ярость, если бы услышал обвинения, что участвовал в постановочных поединках. Такая реакция была у Мирко Крокопа и Вандерлея Силвы, когда я сказал им об этом. Суть в том, что о постановке знал только один боец в паре. К нему всегда подходил промоутер, который также являлся членом японской мафии, и говорил, как и когда должен завершиться бой. Так что, когда подобные парни ложились, бойцы калибра Емельяненко, Крокопа или Силвы действительно верили в свою победу. Они не знали о подставе, и очень скоро они начали верить, что им по силам победить 20 раз кряду. Вместе с тем не могу отрицать, что у Фёдора отличные навыки, мощь и прочие качества. Просто хочу сказать, что мне трудно его изучать, так как его поединки в Японии не были реальными“, — приводит слова Соннена MMANytt.

Фёдору Емельяненко и Чейлу Соннену в 2018 году предстоит встретиться в полуфинале Гран-при Bellator.

6 мая Головкин отправил Мартиросяна в нокаут во втором раунде

Геннадий Головкин выиграл у Ванеса Мартиросяна нокаутом во втором раунде боя, состоявшегося в США. 35-летний казахстанец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA, с приставкой „супер“), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской организации (IBO) в весовой категории до 72,6 кг. За эту победу он получит $ 1 млн, тогда как представителю США достанутся $ 250 тыс.

Головкин защитил титул WBA уже в 19-й раз. Теперь ему предстоит провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко

Мартиросян: меня будто сбил поезд

Ванес Мартиросян поделился впечатлениями от сокрушительного поражения, которое он потерпел в бою с чемпионом мира Геннадием Головкиным, отдельно отметив мощь ударов казахстанца. „Меня будто сбил поезд. Я не говорю об одном ударе, я подразумеваю все его атаки. Это были самые тяжёлые удары, которые я когда-либо пропускал“, — приводит слова американца армянского происхождения RingTV.