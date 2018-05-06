Боксер Мартиросян о бое с Головкиным: меня будто сбил поезд

"Меня будто сбил поезд. Я говорю не об одном ударе, я подразумеваю все его атаки.

Это были самые тяжелые удары, которые я когда-либо пропускал", — цитирует Мартиросяна RingTV.

Ранее Головкин нокаутировал Мартиросяна и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.