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Боксер Мартиросян о бое с Головкиным: меня будто сбил поезд
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Боксер Мартиросян о бое с Головкиным: меня будто сбил поезд 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский боксер Ванес Мартиросян рассказал о своем поражение в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Меня будто сбил поезд. Я говорю не об одном ударе, я подразумеваю все его атаки.
Это были самые тяжелые удары, которые я когда-либо пропускал", — цитирует Мартиросяна RingTV.
Ранее Головкин нокаутировал Мартиросяна и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.
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