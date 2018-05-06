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Головкин: готов к бою с Джермаллом Чарло
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Головкин: готов к бою с Джермаллом Чарло 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин заявил, что он полностью готов к поединку с временным чемпионом мира по версии WBC Джермаллом Чарло, который является обязательным претендентом на полноценный титул WBC.
«Безусловно, я готов к бою с Чарло. Я не буду избегать никого. Сейчас в нашей весовой категории складывается интересная ситуация, появляется много новых бойцов, так что будет интересно», — рассказал Головкин в интервью, размещённом на YouTube канале FightHub.
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