Головкин: готов к бою с Джермаллом Чарло

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин заявил, что он полностью готов к поединку с временным чемпионом мира по версии WBC Джермаллом Чарло, который является обязательным претендентом на полноценный титул WBC.

«Безусловно, я готов к бою с Чарло. Я не буду избегать никого. Сейчас в нашей весовой категории складывается интересная ситуация, появляется много новых бойцов, так что будет интересно», — рассказал Головкин в интервью, размещённом на YouTube канале FightHub.