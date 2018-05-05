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Головкин — Мартиросян: дата боя, время начала, трансляция
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Головкин — Мартиросян: дата боя, время начала, трансляция 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Фото: Vringe.com
В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и Ванесом Мартиросяном. Поединок пройдет в городе Карсон, штат Калифорния, США. Казахстанец и армянин американского происхождения должны появиться на ринге около 5.00 по московскому времени.
"СЭ" проведет онлайн трансляцию боя Головкин — Мартиросян.
Сразу после боя на сайте «Спорт-Экспресса» вас ждут главные видеомоменты боя (хайлайты), профессиональный разбор, комментарии участников, тренеров и экспертов.
Прямая трансляция поединка Геннадий Головкин — Ванес Мартиросян.
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