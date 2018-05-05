Головкин — Мартиросян: дата боя, время начала, трансляция

В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадием Головкиным Ванесом Мартиросяном . Поединок пройдет в городе Карсон, штат Калифорния, США. Казахстанец и армянин американского происхождения должны появиться на ринге около 5.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн трансляцию боя Головкин — Мартиросян.

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Прямая трансляция поединка Геннадий Головкин — Ванес Мартиросян.