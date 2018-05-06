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Головкин — Мартиросян: прямая трансляция боя
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Головкин — Мартиросян: прямая трансляция боя 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Vringe.com
Сегодня ночью, с 5 на 6 мая, по Москве в ринге встретятся чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин и армянский боксер американского происхождения Ванес Мартиросян. Бой пройдет в США, городе Карсон.. Боксер из Казахстана и его соперник появиться на ринге калифорнийской арены StubHub Center около 5.00 по московскому времени.
"СЭ" проведет онлайн трансляцию боя Головкин — Мартиросян.
Сразу после боя на сайте «Спорт-Экспресса» вас ждут главные видеомоменты боя (хайлайты), профессиональный разбор, комментарии участников, тренеров и экспертов.
Прямая трансляция поединка Геннадий Головкин — Ванес Мартиросян.
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