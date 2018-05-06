Головкин — Мартиросян: трансляция боя

В ночь с субботы на воскресенье, с 5 на 6 мая, по Москве на ринг возвращается чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин. Он проведет бой с Ванесом Мартиросяном. Поединок пройдет в американском городе Карсон, штат Калифорния. Боксер из Казахстана и армянский боец американского происхождения появиться на ринге арены StubHub Center около 5.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн трансляцию боя Головкин — Мартиросян.

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Прямая трансляция поединка Геннадий Головкин — Ванес Мартиросян.