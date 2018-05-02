Леффлер: бой с Головкиным может изменить карьеру Мартиросяна

Том Леффлёр , промоутер чемпиона WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина , заявил, что экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Ванес Мартиросян может изменить свою карьеру в предстоящем 5 мая бою.

«Никто не недооценивает Ванеса, поскольку все прекрасно знают его навыки и возможности. Кроме того, Геннадий уважает Мартиросяна. В предстоящем бою с Головкиным Ванес может изменить свою карьеру, оказавшись на вершине бокса», — сказал Леффлёр в своём интервью Villianfy Media.