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Леффлер: бой с Головкиным может изменить карьеру Мартиросяна
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Леффлер: бой с Головкиным может изменить карьеру Мартиросяна 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Том Леффлёр, промоутер чемпиона WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина, заявил, что экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Ванес Мартиросян может изменить свою карьеру в предстоящем 5 мая бою.
«Никто не недооценивает Ванеса, поскольку все прекрасно знают его навыки и возможности. Кроме того, Геннадий уважает Мартиросяна. В предстоящем бою с Головкиным Ванес может изменить свою карьеру, оказавшись на вершине бокса», — сказал Леффлёр в своём интервью Villianfy Media.
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