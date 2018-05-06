Мартиросян: меня будто сбил поезд

Экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Ванес Мартиросян поделился впечатлениями от сокрушительного поражения, которое он потерпел в бою с чемпионом мира Геннадием Головкиным , отдельно отметив мощь ударов казахстанца.

«Меня будто сбил поезд. Я не говорю об одном ударе, я подразумеваю все его атаки. Это были самые тяжёлые удары, которые я когда-либо пропускал», — приводит слова американца армянского происхождения RingTV.

В ночь с 5 на 6 мая Ванес Мартиросян проиграл Геннадию Головкину, уступив тому нокаутом уже во втором раунде.