Мартиросян — о бое с Головкиным: Никакого бокса, будет драка по-мексикански

Претендент на титулы WBC, WBA Super, IBF в среднем весе (до 72,6 кг) американо-армянский боксёр Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) обещает в поединке с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) яростную драку, рубку кость в кость.

Удивлённые журналисты спросили два года не выходившего в ринг бойца первого среднего веса (до 69,9 кг) Мартиросяна о том, является ли «рубка кость в кость» идеальным решением в поединке против самого грозного нокаутёра дивизиона.

На что тот ответил следующее: «Иначе никак нельзя. Это уже тогда будет не по-мексикански. А нам обоим нужен „mexican style“. Ведь это „Синко де Майо“ (национальный праздник в Мексике). Бой должен напоминать два несущиеся на полном ходу навстречу друг другу локомотива. Это должно дать ответы на многие вопросы насчёт Головкина. Это я вам обещаю».

«Посмотрим, как он справится с моим коронным правым, — хорохорится претендент. — А затем я вдогонку бахну его ещё одним правым. Знаю, он предпочитает атаковать. Но я не боюсь. Я раньше никого не видел, кому хватило бы духу принять с Головкиным рубку. А я сделаю! И мы наконец-то получим ответы. Поймём, как он держит удары. Как он дерётся против парня, который ни черта не боится».

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