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Мартиросян после боя с Головкиным уже никогда не будет прежним — тренер
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Мартиросян после боя с Головкиным уже никогда не будет прежним — тренер 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В эту субботу американец Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) попытается устроить сенсацию — побить лидера среднего веса (до 72,6 кг) Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО). Тренер казахстанца Абель Санчес не только не видит такого исхода боя в Карсоне (США), но и предупреждает претендента — этот бой может «закончить» его как топ-боксёра.
«После этого боя он уже не будет прежним, — угрожает коуч GGG, пугая претендента и подначивая подопечного. — Никто из тех, с кем дрался Головкин, после встречи с ним уже не были такими, как раньше».
«Джейкобс вон выглядел ужасно в последнем бою. А почему? Потому что провёл 12 раундов в ринге с Головкиным. Посмотрите на Лемьё, Стивенса, Уэйда, Монро, того же Маррея. Все они сдали после GGG», — цитирует Санчеса Fightnews.
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