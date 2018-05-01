Мартиросян после боя с Головкиным уже никогда не будет прежним — тренер

В эту субботу американец Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) попытается устроить сенсацию — побить лидера среднего веса (до 72,6 кг) Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО). Тренер казахстанца Абель Санчес не только не видит такого исхода боя в Карсоне (США), но и предупреждает претендента — этот бой может «закончить» его как топ-боксёра.

«После этого боя он уже не будет прежним, — угрожает коуч GGG, пугая претендента и подначивая подопечного. — Никто из тех, с кем дрался Головкин, после встречи с ним уже не были такими, как раньше».

«Джейкобс вон выглядел ужасно в последнем бою. А почему? Потому что провёл 12 раундов в ринге с Головкиным. Посмотрите на Лемьё, Стивенса, Уэйда, Монро, того же Маррея. Все они сдали после GGG», — цитирует Санчеса Fightnews.

Читайте также: Мартиросян — о бое с Головкиным: Никакого бокса, будет драка по-мексикански

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.