Машьянов: Головкин на уровень выше Мартиросяна

"Силы были неравные. Не знаю, почему команда Головкина остановилась на кандидатуре Мартиросяна. Может быть, они исходили из того, что большая армянская диаспора живет в Лос-Анджелесе. И местные жители придут на бой", — заявил специалист.

Бой между Головкином и Мартиросяном проходил на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Головкин победил Мартиросяном нокаутом во втором раунде.

"Ванес хорош с теми, кто находится на уровне или ниже. С более сложными боксерами он начинает теряться, что и произошло. Ванес на уровень ниже, чем Головкин", — подытожил Машьянов.

Ранее сообщалось, что Головкин нокаутировал Мартиросяна и защитил титул чемпиона мира.