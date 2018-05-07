Машьянов: Головкин на уровень выше Мартиросяна 

Известный российский тренер по боксу Геннадий Машьянов прокомментировал бой чемпиона мира по версии всемирной боксерской организации (WBA) казахстанца Геннадия Головкина против американца Ванеса Мартиросяна. Слова специалиста приводит "Советский спорт".
"Силы были неравные. Не знаю, почему команда Головкина остановилась на кандидатуре Мартиросяна. Может быть, они исходили из того, что большая армянская диаспора живет в Лос-Анджелесе. И местные жители придут на бой", — заявил специалист.
Бой между Головкином и Мартиросяном проходил на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Головкин победил Мартиросяном нокаутом во втором раунде.
"Ванес хорош с теми, кто находится на уровне или ниже. С более сложными боксерами он начинает теряться, что и произошло. Ванес на уровень ниже, чем Головкин", — подытожил Машьянов.
Ранее сообщалось, что Головкин нокаутировал Мартиросяна и защитил титул чемпиона мира.