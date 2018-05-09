Президент WBC: Надеюсь, команды Головкина и Альвареса снова обо всем договорятся 

— Публика этого хочет. Этот бой как никогда актуален. Надеюсь, команды Головкина и Альвареса снова обо всем договорятся.
На сегодняшний день это лучший бой, который можно устроить в профессиональном боксе. Все идет к тому, что они встретятся в сентябре, — сказал Сулейман.
Повторный поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса должен был состояться в мае, но встречу отменили из-за положительной допинг-пробы Канело. Позже Сауль Альварес был дисквалифицирован Спортивной комиссией Невады на полгода.
В результате, Головкин 5 мая вышел на ринг против Ванеса Мартиросяна и нокаутировал его во втором раунде.
Первый бой Головкин — Альварес в 2017 году завершился вничью.