Президент WBC: Надеюсь, команды Головкина и Альвареса снова обо всем договорятся

— Публика этого хочет. Этот бой как никогда актуален. Надеюсь, команды Головкина и Альвареса снова обо всем договорятся.

На сегодняшний день это лучший бой, который можно устроить в профессиональном боксе. Все идет к тому, что они встретятся в сентябре, — сказал Сулейман.

Повторный поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса должен был состояться в мае, но встречу отменили из-за положительной допинг-пробы Канело. Позже Сауль Альварес был дисквалифицирован Спортивной комиссией Невады на полгода.

В результате, Головкин 5 мая вышел на ринг против Ванеса Мартиросяна и нокаутировал его во втором раунде.

Первый бой Головкин — Альварес в 2017 году завершился вничью.