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Президент WBC: Надеюсь, команды Головкина и Альвареса снова обо всем договорятся
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Президент WBC: Надеюсь, команды Головкина и Альвареса снова обо всем договорятся 

Советский спорт 9 мая 2018
Фото: Vringe.com
— Публика этого хочет. Этот бой как никогда актуален. Надеюсь, команды Головкина и Альвареса снова обо всем договорятся.
На сегодняшний день это лучший бой, который можно устроить в профессиональном боксе. Все идет к тому, что они встретятся в сентябре, — сказал Сулейман.
Повторный поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса должен был состояться в мае, но встречу отменили из-за положительной допинг-пробы Канело. Позже Сауль Альварес был дисквалифицирован Спортивной комиссией Невады на полгода.
В результате, Головкин 5 мая вышел на ринг против Ванеса Мартиросяна и нокаутировал его во втором раунде.
Первый бой Головкин — Альварес в 2017 году завершился вничью.
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