Рамиресу нашли претендента, Сауседо выступит в андеркарде

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Морретти сообщил ESPN о том, что 30 июня в Chesapeake Energy Arena (Оклахома-Сити, штат Оклахома, США) чемпион WBO в весе до 76,2 кг Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) проведёт защиту титула от посягательств колумбийца Роамера Ангуло (23-0, 20 КО).

Ранее предполагалось, что Рамирес будет защищаться 30 июня против британца Рокки Филдинга (25-1, 14 КО).

В андеркарде выступит местный проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Алекс Сауседо (27-0, 17 КО). Соперник у проспекта не поменялся — это матёрый австралийский слаггер Ленни Заппавинья (37-3, 27 КО). Напомним, сперва планировалось, что Сауседо и Заппавинья подерутся 9 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде боя между Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО) и Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО).

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